71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti

Dünya

10.02.2026 23:48
ABD merkezli outdoor ve silah ekipmanları tedarikçisi Big Rock Sports, 100 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle iflas başvurusunda bulunma kararı aldı. 71 yıllık şirket faaliyetlerini durduracak ve varlıkları tasfiye edilerek alacaklılara dağıtılacak.

ABD merkezli outdoor ve silah ekipmanları tedarikçisi Big Rock Sports, ağır borç yükünün altından kalkamayarak iflas koruması için mahkemeye başvurdu. Yargı dosyalarına göre şirket, tüm ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı ve sahip olduğu varlıkları alacaklılara ödeme yapılmak üzere tasfiye sürecine girdi.

BORÇLAR VARLIKLARI KATLADI

Mahkemeye sunulan finansal kayıtlarda Big Rock Sports'un toplam varlıklarının 10 ila 50 milyon dolar arasında olduğu, buna karşılık borçlarının 100,9 milyon doları aştığı yer aldı. Şirketin özellikle mülk sahipleri, tedarikçiler ve iş ortakları tarafından açılan davalar nedeniyle ciddi bir nakit baskısıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Yaklaşık 83 milyon dolarlık teminatsız alacağın tahsil edilemeyeceği öngörülüyor.

8 ÜLKEDE BİNLERCE PERAKENDECİYE ÜRÜN SAĞLIYORDU

İflas sürecinin duyurulmasının ardından şirketin internet sitesi de erişime kapatıldı. Big Rock Sports'un balıkçılık ekipmanlarından kamp malzemelerine, atıcılık ürünlerinden denizcilik ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede 20 bini aşkın perakendeciye tedarik sağladığı biliniyor. Firma, ABD'nin yanı sıra Kanada ve Karayipler dahil 8 ülkede daha faaliyet gösteriyor ve yaklaşık bin 200 tedarikçiyle çalışıyordu.

DEV LOJİSTİK AĞI KAPANIYOR

Kuzey Carolina, Minnesota ve Nevada'da bulunan büyük ölçekli dağıtım merkezleriyle toplamda yaklaşık 850 bin metrekarelik depo alanı yöneten şirket, kendisini Kuzey Amerika'nın önde gelen outdoor ürün dağıtıcıları arasında konumlandırıyordu. Alınan iflas kararıyla birlikte bu operasyonların tamamının durdurulacağı açıklandı.

71 YILLIK SERÜVEN

Big Rock Sports'un temelleri 1955 yılında Oregon'un Portland kentinde kurulan All-Sports Supply'a dayanıyor. Yıllar boyunca perakendecilerle kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde sektörde önemli bir yer edinen şirket, ABD'deki iflas başvurusundan önce Kanada'daki iştirakini de tasfiye etmişti. Artan maliyetler, büyüyen borç yükü ve peş peşe gelen hukuki süreçler, geniş dağıtım ağını sürdürülemez hale getirirken, 71 yıllık sektör devi böylece piyasadan çekilmiş oldu.

