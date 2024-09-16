76. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Emmy'ler Pazar gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Baby Reindeer, The Bear ve The Crown gibi ses getiren diziler ödül için yarışan yapımlar arasında yer alıyor.

Bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen 76'ıncı ödül töreninin sunucuları Kanadalı baba-oğul ikilisi Eugene Levy ve Dan Levy.

İkili, 2020 Emmy Ödülleri'ne damga vuran sitcom Schitt's Creek'in yaratıcıları ve oyuncuları olarak tanınıyor.

Emmy Ödülleri üç ana kategoride veriliyor: Drama, komedi, ve mini dizi.

Gecenin en prestijli kategorisi En İyi Drama olarak kabul ediliyor. Bu kategoride son dokuz yılın yedisinde Succession veya Game of Thrones Emmy ödülünü almıştı. Her iki yapım da artık sona erdi.

75'inci Emmy Ödül töreni Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve Ocak ayında yapılmıştı.

Peki bu yıl kimler Emmy için yarışıyor, kazananlar kimler? Popüler kategoriler ve adaylıklar şu şekilde:

En İyi Drama Dizisi

En İyi Komedi Dizisi

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi

En İyi Aktör - Drama

En İyi Aktrist - Drama

En İyi Aktör - Komedi

En İyi Aktrist - Komedi

En İyi Aktör - Mini Dizi

En İyi Aktrist - Mini Dizi