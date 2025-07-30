8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar - Son Dakika
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8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar

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8.8\'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar
30.07.2025 08:27
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8.8\'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar
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Rusya'da Kamçatka'daki Petropavlovsk Hastanesi'nde doktorlar 8.8 büyüklüğündeki depreme ameliyat sırasında yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde doktorların deprem esnasında ameliyat masasındaki hastaya sarsılmaması için sıkı sıkı sarıldıkları görüldü.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Rusya, Çin, Japonya, ABD, Kanada, Şili, Peru, Meksika, Kosta Rika, Kolombiya ve Ekvador tsunami uyarısı yapıldı.

İLK TSUNAMİ DALGALARI 2 ÜLKEYE ULAŞTI

İlk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaştı. Bölgelerden halk tahliye edilirken Rusya'nın Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmı tsunami nedeniyle sular altında kaldı. 11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

1952'DEN BERİ EN ŞİDDETLİ DEPREM

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle gece 3 sularında Kamçatka'daki depremin 8,8 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

DEPREME AMELİYAT ANINDA YAKALANDILAR

Kamçatka'daki Petropavlovsk Hastanesi'nde doktorlar depreme ameliyat sırasında yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde sarsıntı anında doktor ve hemşirelerin ameliyat masasındaki hasta sarsılmasın diye sıkı sıkı sarıldıkları görüldü.

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Son Dakika Dünya 8.8'lik depreme ameliyat sırasında yakalandılar - Son Dakika

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