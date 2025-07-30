8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir - Son Dakika
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8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir

8.8\'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2\'nci büyük depremi sayılabilir
30.07.2025 09:58
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" dedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirdi.

"DÜNYANIN 2'NCİ BÜYÜK DEPREMİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Sözbilir, "Kamçatka yerel saatine göre, 11.24'te meydana gelen Kamçatka depremi, Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca gelişti. Yani levha sınır depremi sınıfına giriyor. Bu bölge 'ateş çemberi' yani 'ring of fire' olarak bilinir. Dünyanın gerek sismik ve gerekse de volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor. Depremin büyüklüğü 8.8, derinliği 20 kilometre. Bu özelliğiyle, bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" diye konuştu.

DEPREMİN DERİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'daki 8.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek, "Bugüne kadar meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depreminden sonraki 2'nci büyük deprem sayılabilir. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" dedi.

İŞTE DÜNYA TARİHİNDE MEYDANA GELEN EN BÜYÜK DEPREMLER

8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir

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Son Dakika Dünya 8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seka Sijaric:
    Tabi adamcağaz alışmış can kayıplarına oysa şimdi ye kadar bir can kaybı açıklanmadı acaba inşaatlarını adam gibi yaptıkları içinmi göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • yucel:
    amma uzatdiniz haaa sanki bûyûk bir$ey olmu$ ne varr bunda bûyûtecek rusya japonya amerika yerin dibine çakilmalikii ozaman haaaaa gûzel olmu$ diyelim hiç tusunami olmu$ baliklar tango dansi yapimi$ ne var bunda 0 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    can ve mal kaybı olmadı ama ? çadır satan devlet kurumları olmadı ? enkazları yağmalamaya çeşitli illerden yerli turist akımı olmadı ? allahtan geldi ne yapak yav para sallayın 3 5 diyen devlet yetkilileri olmadı ? MTV bu yıl 4 kez alınsın diyen deli dumrulları yok ? sence güçlü değilmi bu ülke prof 0 0 Yanıtla
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