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83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor! - Son Dakika

83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!

08.12.2021 15:17
83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!

Almanya'da yaşayan 83 yaşındaki Türk asıllı Hasan Çelebi, 2 Kasım'da doktor randevusuna gitmek için evden çıktı. Çelebi'den bir daha haber alınamadı. 1 aydan fazla süredir kayıp olan Çelebi'yi bulmak için Almanya'daki arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Mühlheim Main Bahnhofstrasse'deki doktor randevusu için 2 kasım salı günü saat 15.10'da evden ayrılan 83 yaşındaki Hasan Çelebi isimli Türk vatandaşı, bir daha evine dönmedi. Yaşlı adamın eve dönmemesinin ardından ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

ŞU ANA KADAR İZİNE RASTLANMADI

Ailenin ihbarı üzerine adamın kaybolduğu bölgede arama kurtarma helikopterini devreye sokan Alman polisi, şu ana kadar adamla ilgili herhangi bir ize rastlamadı. Polis ekipleri, Çelebi'nin ilaca ihtiyacı olduğunu ve gören vatandaşların kendilerine haber vermelerini istedi.

Doktor muayenesine gitti bir daha eve dönemedi! Almanya, sırra kadem basan Türk'ü arıyor
83 yaşındaki Hasan Çelebi

KAYIP İLANINDA PROFİLİNDEN BAHSETTİLER

Polis ekipleri, yaşlı adamın bulunmasını kolaylaştırmak adına sokaklara da ilan astı. Hasan Çelebi'yle ilgili bilgilere yer verilen ilanda şunlar yer aldı:

  • Hasan Çelebi yaklaşık 1.68 metre boyundadır
  • Çok zayıftır
  • Gözlük takıyor ve bıyığı var
  • Salı günü kaybolduğunda üzerinde açık mavi gömlek, lacivert kazak, zeytin yeşili ceket ve kırmızı ayakkabılar vardı.
  • Çelebi'yi görenlerin bizimle irtibata geçmesini istiyoruz
83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!

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Son Dakika Dünya 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor! - Son Dakika Dünya


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