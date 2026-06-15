AB, ABD-Iran Anlaşmasına Destek Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, ABD-Iran Anlaşmasına Destek Verecek

AB, ABD-Iran Anlaşmasına Destek Verecek
15.06.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki anlaşmaya katkıda hazır olduklarını belirtti.

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Kallas, bu adımın önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın nükleer programı ve diğer kritik konular üzerinde daha derin müzakereler için ihtiyaç duyulan alanı sağlayabilir. Anlaşma hayata geçirildiğinde, küresel enerji krizini de hafifletebilir. Yakın zamanda İranlı ve Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarımla görüştüm. Bugün AB Dışişleri Bakanları, AB'nin bir sonraki aşamada nasıl bir yol izleyeceğini görüşecekler. AB, bu süreçte pek çok konuda sürdürülebilir bir çözüme katkıda bulunmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, ABD-Iran Anlaşmasına Destek Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:04:26. #7.13#
SON DAKİKA: AB, ABD-Iran Anlaşmasına Destek Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.