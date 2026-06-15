AB, ABD-Iran Anlaşmasına Destek Verecek

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Kallas, bu adımın önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın nükleer programı ve diğer kritik konular üzerinde daha derin müzakereler için ihtiyaç duyulan alanı sağlayabilir. Anlaşma hayata geçirildiğinde, küresel enerji krizini de hafifletebilir. Yakın zamanda İranlı ve Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarımla görüştüm. Bugün AB Dışişleri Bakanları, AB'nin bir sonraki aşamada nasıl bir yol izleyeceğini görüşecekler. AB, bu süreçte pek çok konuda sürdürülebilir bir çözüme katkıda bulunmaya hazır" ifadelerini kullandı.