Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderlerinin, 2028-2034 dönemini kapsayan yaklaşık 2 trilyon avroluk uzun vadeli bütçe üzerinde uzlaşamadığı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün bir araya gelen AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 12 saati aşkın süren müzakerelerin ardından birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçesi konusunda anlaşmaya varamadı. AB Komisyonu'nun geçen yıl sunduğu 1 trilyon 985 milyar avroluk bütçe teklifinin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından 204 milyar avro azaltılarak 1 trilyon 781 milyar avroya çekilmesini öngören uzlaşı taslağı, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını gidermekte yetersiz kaldı.

Toplantıda Fransa ile İtalya'nın başını çektiği grup tarım ve bölgesel kalkınma fonlarının korunmasını savunurken, Almanya, Hollanda, Avusturya ile Danimarka'nın da aralarında bulunduğu 7 net katkı sağlayıcı ülke kesintinin yaklaşık 250 milyar avroya çıkarılmasını talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzun vadeli harcamaların düşürülmesinin 'stratejik bir hata' olacağını belirtirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise AB'nin daha fazla borçlanmaması ve sağlam bir mali yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Bütçe paketinde yer alan Ukrayna'ya yönelik 45 milyar avroluk ek kredi planı da liderler arasında anlaşmazlığa yol açtı. Slovakya, Çekya ve Macaristan askeri yardımlara karşı çıkarken, Merz bütçe onayı için tüm üye ülkelerin Ukrayna'ya ortak taahhütte bulunmasının şart olduğunu ifade etti. Sonuçsuz kalan zirvenin ardından bütçe müzakerelerinin 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirvede devam edeceği açıklandı.

Zirvede ayrıca İspanyol ekonomist Pablo Hernandez de Cos'un, Şubat 2027'de görev süresi dolacak Christine Lagarde'ın yerine Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni başkanı olarak aday gösterilmesi konusunda uzlaşıldı. Nihai kararın Avrupa Parlamentosu ve ECB Yönetim Konseyi'nin görüşlerinin alınmasının ardından aralık ayındaki zirvede verileceği duyuruldu.