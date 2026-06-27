AB'den İsrail-Lübnan Anlaşmasına Destek - Son Dakika
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AB'den İsrail-Lübnan Anlaşmasına Destek

AB\'den İsrail-Lübnan Anlaşmasına Destek
27.06.2026 18:03
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Ursula von der Leyen, İsrail-Lübnan anlaşmasını bölgesel barış için kritik bir adım olarak değerlendirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ve Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barış olamaz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmayı gerginliğin tırmanmasını önleyecek kritik bir adım olarak nitelendiren von der Leyen, ara bulucu rolünden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Bölgesel istikrara vurgu yapan von der Leyen, "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barış olamaz. Bir sonraki temel adımlar, devlet dışı grupların silahsızlandırılması ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

AB'nin kalıcı bölgesel istikrar yolunda atılan adımları desteklemeye hazır olduğunu aktaran von der Leyen, yerinden edilmiş kişiler için 100 milyon avro insani yardım seferber edildiğini ve ihtiyaç duyulan yardımların teslimatının süreceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Ursula von der Leyen, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den İsrail-Lübnan Anlaşmasına Destek - Son Dakika

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