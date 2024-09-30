AB'den Lübnan'a 10 Milyon Euro Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AB'den Lübnan'a 10 Milyon Euro Destek

AB\'den Lübnan\'a 10 Milyon Euro Destek

AB, Lübnan'daki çatışmalardan etkilenen sivillere 10 milyon euro insani yardım sağlayacak.

30.09.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Lübnan'da çatışmalardan etkilenen siviller için 10 milyon euroluk insanı yardım sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenerek yerinden edilen Lübnanlı siviller için 10 milyon euroluk insani yardım sağlanacağını açıkladı. Açıklamada, "Avrupa Komisyonu bugün, Hizbullah ile İsrail arasındaki artan gerginlikten etkilenen Lübnan halkına yardım amacıyla 10 milyon avroluk ek insani yardım yapılacağını duyurdu. Bu acil durum fonu, koruma, gıda yardımı, barınma ve sağlık bakımı gibi en acil ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AB, Sivil Koruma Mekanizması'nın kullanımı da dahil olmak üzere mevcut tüm acil durum müdahale araçlarını harekete geçirerek daha fazla destek sağlamaya hazırdır.

AB, bu tahsisat dahil olmak üzere, 2024 yılında Lübnan'daki savunmasız nüfusa yardım amacıyla 74 milyon avro insani yardım sağladı. Çatışma, Lübnan'da İsrail sınırındaki bölgelerden nüfusun yer değiştirmesine neden oldu; son veriler, Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilen yaklaşık 112 bin kişiye ek olarak Lübnan'da en az 90bin 530 yeni yerinden edilmiş kişiye işaret ediyor. Siviller arasında halihazırda yüzlerce can kaybı ve yaralanma var" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den Lübnan'a 10 Milyon Euro Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:49 Resmen Çin işkencesiyle ölüm Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar Resmen Çin işkencesiyle ölüm! Döve döve bayılttıkları arkadaşlarını akılalmaz yöntemle ayıltmaya çalıştılar
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
15:34 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası “Kırbaç gibi vurmuş“ Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak iddiası! "Kırbaç gibi vurmuş"
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
08:46 Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
08:45 İsrail, Hamas’ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin’i öldürdü İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
07:59 Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
07:16 Pezeşkiyan’ın Haniye çıkışı İran’ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi Pezeşkiyan'ın Haniye çıkışı İran'ı karıştırdı: ABD ve Avrupalı liderler bize yalan söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 19:26:33. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den Lübnan'a 10 Milyon Euro Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement