AB'den Ukrayna'ya silah yardımı, Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
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BBC

AB'den Ukrayna'ya silah yardımı, Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar

28.02.2022 09:41
AB'den Ukrayna'ya silah yardımı, Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, Avrupa Birliği daha önce açıkladığı yaptırımlara ek olarak, AB tarihinde ilk kez olmak üzere Ukrayna'ya silah yardımında bulunacağını, Rusya'ya ve Belarus'a da yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, AB'nin Ukrayna'ya silah yardımında bulunacağını, Rusya'ya ve Belarus'a da yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazar günü Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısında Rusya'ya uygulanacak yaptırımların sertleştirileceğini duyurdu.

Bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusuna nükleer kuvvetlerini emrinin ardından geldi.

Avrupa başkentlerinde Rusya'nın Ukrayna saldırısına karşı protesto gösterileri düzenlenirken, 15'i aşkın Avrupa ülkesi de hava sahalarını Rusya'ya kapattıklarını açıklamıştı.

Ukrayna ise Rusya'ya karşı savunmasında yalnız bırakıldığını belirterek Avrupa'dan daha somut yardım taleplerinde bulunmuştu.

AB tarihinde ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah yardımı

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB tarihinde ilk kez, "saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edeceğini" söyledi.

Komisyon'dan bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, AB fonlarında Ukrayna için silahlara 450 milyon euro ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere diğer malzemelere 50 milyon euro harcama planlandığını söyledi.

Komisyon Başkanı von der Leyen ayrıca, Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımların genişeltileceğini söyledi:

1) AB hava sahası tüm Rus uçaklarına kapatılacak

"Ruslar için AB hava sahasını kapatıyoruz" diyen Von der Leyen, Rus oligarklarının özel jetlerinin de yasak kapsamında olacağını söyledi.

Komisyon Başkanı, "Rusya'ya ait veya kayıtlı ve Rus kontrolündeki tüm uçaklara yasak getirilmesini öneriyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu uçaklar artık Avrupa Birliği topraklarına inemeyecek, havalanamayacak veya üzerinde uçamayacak."

2) Russia Today ve Sputnik'in AB'de yayınları engellenecek

Von der Leyen, " Kremlin'in medya makinesi" olarak adlandırdığı Russia Today ve Sputnik ile yan kuruluşları için "artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" dedi.

3) Rusya Merkez Bankası'nın AB'deki varlıkları dondurulacak

Komisyon Başkanı, Rusya Merkez Bankası'nın ve Rus oligarklarının AB'deki mal varlıklarının dondurulacağını, Rus bankalarının da SWIFT ödeme sisteminden çıkarılacağını açıkladı.

4) Belarus'a yaptırımlar

AB, Rusya'nın müttefiki Belarus'a da bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı.

Von der Leyen, Belarus Devlet Başkanı Alexander "Lukaşenko rejimi Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırının suç ortağıdır" dedi.

Yaptırımların Belarus'un "en önemli sektörlerini" ve ihracat ürünlerini hedefleyeceği belirtilen açıklamada, bu ülkeden mineral yakıtlar, tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar birçok ürünün ithalatının yasaklanacağı vurgulandı.

'Devasa bir sorumsuzluk'

AB dış politika sorumlusu Borrell ise, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'yı destekleyen ülkelere Rusya'nın nükleer saldırı tehdidinde bulunduğunu, ancak bunun bloğun bu ülkeye desteğini durdurmayacağını söyledi.

Putin'in nükleer güce "özel alarm" statüsü emrine istinaden Borrell, nükleer silah kullanma olasılığından söz etmenin, bu bahiste bulunanın kişiliği hakkında çok şey söylediğini ve "devasa bir sorumsuzluk" olduğunu belirterek , "Yine de Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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