AB\'den Uzayda Güvenlik Vurgusu

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas uzayda güvenlik önemlerinin artırılması gerektiğini ifade ederek,"Uzayı savunduğumuz zaman ekonomilerimizi de savunmuş oluruz. Uydularımızın güvenliği toplumlarımızın güvenliğidir" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Brüksel'de düzenlenen 17'nci Avrupa Uzay Konferansı'nda konuştu. Kallas konuşmasında uzayda güvenlik önemlerinin artırılması gerektiğini belirterek,"Uzayı savunduğumuz zaman ekonomilerimizi de savunmuş oluruz. Uydularımızın güvenliği toplumlarımızın güvenliğidir. Bu zorlukları birlikte ele almamız tüm AB üye ülkelerinin menfaatinedir" ifadelerini kullandı.