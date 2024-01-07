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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Lübnan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Lübnan'da temaslarda bulundu

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'da Başbakan Necip Mikati, Meclis Başkanı Nabih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüştü. Görüşmelerde Gazze savaşı, Suriye'deki durum ve Lübnan'ın iç durumu ele alındı. Borrell, taraflar arasında gerilimin azaltılması ve uzun vadeli istikrar için diplomasi yoluyla çalışma konusunda mutabık kalındığını belirtti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Lübnan\'da temaslarda bulundu
07.01.2024 - 10:08,
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'daki resmi temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi.

Lübnan temasları kapsamında Gazze'deki durumu, İsrail ve Hamas savaşını görüştüğünü belirten AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Lübnan'daki durum, Gazze savaşının etkileri ve Suriye'deki durum Başbakan Necip Mikati ile yaptığımız görüşmelerin merkezinde yer aldı. Herkesin menfaatine olan gerilimin azaltılması ve uzun vadeli istikrar için diplomasi yoluyla birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Meclis Başkanı Nebih Berri ile Gazze savaşı ve bunun Lübnan'a etkileri konusunda iyi bir görüşme gerçekleştirerek bölgesel gerilimin azaltılması ve siyasi bir çözüme duyulan ihtiyacı vurguladık. Ayrıca iç durum da ele alındı. Bu zor zamanlarda Lübnan için güçlü işleyen kurumlara sahip olmak çok önemlidir. Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile AB-Lübnan ikili ilişkilerinin nasıl güçlendirilebileceği ve Gazze savaşının yayılmasının nasıl önlenebileceği konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduk.  Suriyeli mültecilerin devam eden varlığını ve bunun Lübnan üzerindeki etkisini ele aldık. AB'nin Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu yineledim."

Kaynak: DHA
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