AB, Guterres\'e Yönelik Yasağı Kınadı

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AVRUPA Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini yasaklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kendisine yönelik haksız saldırıları kınıyoruz" dedi.

İsrail, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen adam' ilan ederek dün ülkeye girişini yasakladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı günü İran'in hava saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanış üstüne tırmanışla genişletilmesini kınıyorum. Buna bir son verilmelidir. Kesinlikle bir ateşkese ihtiyacımız var" dedi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yasağın ardından Guterres'i destekleyerek, "BM Genel Sekreteri'ni destekliyoruz. Başta Orta Doğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanları arasında meydana gelen kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.