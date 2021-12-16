AB ile Doğu Ortaklığı Zirvesi: Güney Gaz Koridoru

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın liderleri, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Doğu Ortaklığı Zirvesini" gerçekleştirdi. Michel toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiriyi özetledi; "AB ve Doğu ortaklarımız sadece komşu değil, biz gerçek ortağız" dedi. Zirveye katılan ülkelerin ayrıca Avrupa Birliği'ne gaz kaynaklarını ulaştıracak 'Güney Gaz Koridoru Projesi'ne katıldığı açıklandı.

17 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL YATIRIM

Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde ikili ve toplu görüşen Doğu Avrupa ülkelerinin liderleri ile Avrupa Birliği, zirve sonunda ortak bildiri yayınladı. Ortak bildiride, Doğu Avrupa bölgesinde "17 milyar Euro'ya kadar kamu ve özel yatırımı harekete geçirme potansiyeline sahip 2,3 milyar Euro'luk bölgesel ekonomik ve yatırım planı tarafından desteklenecektir. Bu çok ülkeli ve çok sektörlü yatırım planı, bir bütün olarak Doğu Ortaklığı bölgesinin yararınadır" açıklaması yer aldı. AB'nin desteğinin, koşullu ve teşvik temelli yaklaşımını yansıtacağı ve "üzerinde anlaşmaya varılan reformların" (hukukun üstünlüğü ve adalet reformu ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki yapısal reformlar) uygulanmasına bağlı olacağı ayrıca vurgulandı.GÜVENLİ 'GÜNEY GAZ KORİDORU'Ortak bildiride; gazın silah veya jeopolitik kaldıraç olarak kullanılmasını önlemek için çalışmaların hızlandırılacağı belirtilirken "AB ve ilgili taraflar, gaz kaynaklarının ve AB'ye tedarik yollarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunan Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasını memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü aşı üretimi ve dağıtımı hızlandırma programı COVAX aracılığıyla 13 milyon doz aşının Doğu Ortaklarla paylaşılacağı ve dijital aşı sertifikası katılımıyla seyahat serbestliği tanınacağı zirvede alınan kararlar arasında yer aldı.