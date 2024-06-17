AB, Kırım ve Sivastopol'a yaptırımları bir yıl daha uzattı

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(BRÜKSEL) - AB, Rusya'nın işgal ettiği Kırım ve Sivastopol şehrine ekonomik yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı. Yaptırımlar, Kırım ve Sivastopol menşeli ürünlerin AB'ye ithalatını yasaklıyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kırım ve Sivastopol şehrinin Rusya Federasyonu tarafından işgaline cevaben AB tarafından uygulamaya konulan yaptırımları 23 Haziran 2025 tarihine kadar yenileme kararı aldı.

İlk olarak Haziran 2014'te uygulamaya konulan yaptırımlar, Rusya'nın kontrolüne geçen Kırım veya Sivastopol menşeli ürünlerin AB'ye ithalatını yasaklıyor. Yaptırımlar ayrıca, altyapı veya finansal yatırımlar ile turizm hizmetlerine de kısıtlamalar getiriyor. Kırımlı şirketlere veya Kırım'da ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde veya petrol, gaz ve maden kaynaklarının araştırılması, keşfi ve üretimi için kullanılmak üzere belirli mal ve teknolojilerin ihracatı da AB kısıtlamalarına tabi.

AB, Kırım ve Sivastopol'un Rusya Federasyonu tarafından işgalini "uluslararası hukukun ihlali olarak" görüyor ve tanımıyor.

AB Konseyi, yaptırımların bir yıl da uzayacağını duyurduğu açıklamasında Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya açtığı savaşa da değinerek şu ifadelere yer verdi:

"2022'den bu yana Rusya, Ukrayna'ya karşı kışkırtılmamış ve haksız saldırganlık içeren savaşıyla Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da ihlal etmiştir. AB, Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırları içerisindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve Rus saldırganlığına karşı doğal meşru müdafaa hakkına olan bağlılığını ve tanımama politikasını tam olarak uygulama kararlılığını sürdürmektedir."