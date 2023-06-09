AB Komisyonu: Türkiye'ye özgü bir durum değil - Son Dakika
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AB Komisyonu: Türkiye'ye özgü bir durum değil

09.06.2023 14:58

AB Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını belirtti. Hipper, Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını ve üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu ifade etti. Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. AB Komisyonu Sözcülerinden Anita Hipper, söz konusu durumun Türkiye'ye özgü olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'YE ÖZEL BİR DURUM DEĞİL"

Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı. Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.

"TALEP YENİDEN ARTIYOR"

Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.

ÜYE ÜLKELERİN YETKİ ALANINDA

AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti. Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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