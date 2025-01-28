AB, Trump'ın Grönland'ı Satın Alma İfadelerine Yanıt Verdi - Son Dakika
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Dünya

AB, Trump'ın Grönland'ı Satın Alma İfadelerine Yanıt Verdi

AB, Trump\'ın Grönland\'ı Satın Alma İfadelerine Yanıt Verdi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı satın alma söylemlerine müzakere etmeyeceklerini söyledi ve Danimarka ile Grönland'ı desteklediklerini vurguladı.

28.01.2025 09:37  Güncelleme: 09:39
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AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Grönland'ı satın alma' ifadeleri ile ilgili olarak bu konuda müzakere etmeyeceklerini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın 'Grönland'ı satın alma' söylemlerine karşılık, bu konuda müzakere etmeyeceklerini bildirdi. Kallas, "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz" dedi.

Kallas açıklamasında ayrıca, "Biz ekonomik gücüz. Amerika ile çok fazla iç içe geçmiş durumdayız. Güvenlikle ilgili ilişkilerde de öyle. Yani Amerika'nın da Avrupa'da çıkarları var. Çok fazla iç içe geçmiş durumdayız ve bu da bizim de elimizde bir şeyler olduğu anlamına geliyor. 'Birisi bize ne yapacağımızı söylüyor ve biz de onu takip ediyoruz' gibi bir durum söz konusu değil. Biz de güçlüyüz ve ne olursa olsun, ortaklarımızla konuşurken, aynı zamanda rakiplerimize karşı harekete geçerken kendi gücümüzü hafife almamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB, Trump'ın Grönland'ı Satın Alma İfadelerine Yanıt Verdi - Son Dakika

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