AB, Ukrayna ile Müzakerelere Başlamak İstiyor

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, aday ülke statüsündeki Ukrayna ile katılım müzakerelerini en kısa sürede başlatmak istediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile ilgili değerlendirmede bulunan Costa, "Müzakereleri mümkün olan en kısa sürede resmen başlatmak ve genişleme sürecinde ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun 2027'de, 2026'da veya daha sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini teyit edemem, ancak ivmeyi korumak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Costa, savaşın devam etmesine rağmen Ukrayna'nın AB üyeliğine ulaşmak için gerekli reformları uyguladığını belirterek, kaydedilen ilerlemenin etkileyici olduğunu dile getirdi.