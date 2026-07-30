AB, Ukrayna'ya 3.47 milyar avroluk askeri destek sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Ukrayna'ya 3.47 milyar avroluk askeri destek sağladı

AB, Ukrayna\'ya 3.47 milyar avroluk askeri destek sağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, Ukrayna'ya askeri ihtiyaçları için 3.47 milyar avroluk yeni fon açıkladı.

AB Komisyonu, 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında; insansız hava araçları, füzeler, hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tedariki için Ukrayna'ya 3,47 milyar avro tutarında yeni bir fon sağlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 3,47 milyar avroluk yeni bir ödemenin serbest bırakıldığı bildirildi. Toplam 90 milyar avroluk destek kredisinin savunma ayağını oluşturan bu paketin; uzun menzilli jet motorlu insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava savunma sistemleri ve Gripen savaş uçaklarının alımında kullanılarak Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendireceği aktarıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu fonun Ukrayna semalarını korumaya yardımcı olacağını belirterek, "Avrupa'nın endüstriyel ölçeği ile Ukrayna'nın eşsiz inovasyonunu birleştirerek savunma sanayilerimizi birbirine daha da yakınlaştırıyoruz. Rusya'nın her saldırısı, Ukrayna'nın özgür olma kararlılığını ve bizim de gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Komisyonun, Ukrayna'nın savunma sanayisi kapasitesini artırmak amacıyla 2026 yılı içerisinde toplam 28,3 milyar avro ödeme yapmayı planladığı ifade edildi. AB ve üye devletlerin, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sağladığı toplam desteğin ise 220 milyar avroyu aştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Ukrayna'ya 3.47 milyar avroluk askeri destek sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
Dünya Kupası’nda Türk hakem neden yoktu ’’İlk defa söylüyorum’’ diyerek açıkladı Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:07:27. #7.13#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya 3.47 milyar avroluk askeri destek sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.