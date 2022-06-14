AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada' - Son Dakika
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AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'

14.06.2022 16:08
AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi İsrail'i ziyaret ederek bu ülkeden gaz ithalatını görüştü. İthalat için Türkiye üzerinden bir boru hattı inşası da seçenekler arasında.

İtalyan basınına göre İsrail gazını Avrupa'ya ulaştırması olası projeler arasında Türkiye'den geçecek bir boru hattı da değerlendiriliyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile İsrailli mevkidaşı Naftali Bennett bugün Kudüs'te görüştükten sonra yaptıkları açıklamada enerji ithalatına değindi.

Bennett "İsrail doğal gaz üreterek Avrupa'ya ve İtalya gibi ülkelere yardım edebilecek, bu harika bir haber" dedi.

Draghi de "Rus gazına bağımlılığımızı azaltmak ve belirlediğimiz iklim hedefleri doğrultusunda enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyoruz" dedi ve Doğu Akdeniz'deki gaz kaynaklarının kullanımı ve yenilenebilir enerji geliştirilmesi için İsrail ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İsrail'deki Ben Gurion Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Rusya'yı enerji konusunda Avrupa'ya şantaj yapmakla suçladı ve ekledi:

"Ama Kremlin'in bu davranışı, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığımızdan kurtulma kararlılığımızı güçlendirdi. Örneğin şu an İsrail ile enerji işbirliğini artırma yollarını inceliyoruz."

Von der Leyen, İsrail ile işbirliği içinde iki büyük projenin hazırlandığını belirtti ve bunları şöyle açıkladı:

"İsrail'i Kıbrıs ve Yunanistan'a bağlayan, dünyanın en uzun ve en derin su altı güç kablosu. Bu zamanla yenilenebilir enerjilerden elektrik üretimi sağlayacak…

"İkincisi ise Doğu Akdeniz'de bir gaz ve temiz hidrojen boru hattı. Bu hem Avrupa'nın hem de İsrail'in enerji güvenliğine yapılan bir yatırım."

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin yürütme organı.

'Türkiye-İsrail yakınlaşmasının nedenlerinden'

İtalya basını da, İsrail gazını ülkeye getirebilmek için 3 opsiyon bulunduğunu ve bunlardan birinin Türkiye'yi içerdiğini yazdı.

La Repubblica gazetesi bu üç ihtimali; İsrail ile Kıbrıs-Yunanistan arasındaki EastMed projesi, Mısır üzerinden gemilerle Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz taşınması ve Türkiye üzerinden boru hattıyla gaz ithalatı olarak sıraladı.

Il Manifesto gazetesi de aynı ihtimalleri saydığı haberinde Türkiye üzerinden boru hattı seçeneği hakkında şu yorumu yaptı:

"Erdoğan bundan mutlu olur, İsrail'le yakın zamanda yeniden yakınlaşmasının nedenlerinden biri de buydu. Ama İsrailliler onu dahil etme konusunda tereddütlü, Avrupa ise seve seve onsuz da yapar."

Il Manifesto gazetesi, Türkiye'den geçecek boru hattı inşasının 1,5 milyar dolara mal olacağını ve 2-3 yıl içinde tamamlanabileceğini de vurguladı.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore ise Kıbrıs ve Yunanistan'ı içeren EastMed projesinin 10 milyar euro'ya mal olacağını ve tamamlanmasının 6-7 yıl alacağını belirtti.

Il Sole 24 Ore ayrıca bu projeye Türkiye'nin itiraz ettiğinin, ABD'nin de şüpheyle yaklaştığının altını çizdi.

AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'
AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'
AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'
AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'
AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada'
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Kaynak: BBC

Türkiye, İsrail, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada' - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: AB ve İsrail'in gaz ticareti için 'Türkiye'den geçecek boru hattı da masada' - Son Dakika
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