Abbas\'tan Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının birinci aşamasına uyulması çağrısında bulundu.

Filistin basını, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ramallah'ta görüştüğünü bildirdi. Abbas görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının 'ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir değişimi, insani yardımların girişi, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar sürecine geçilmesi ve İsrail hükümeti tarafından Filistin yönetiminin ve iki devletli çözümün zayıflatılmasına son verilmesini' kapsayan birinci aşamasına uyulması çağrısı yaptı.

Abbas, Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun desteğiyle ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde, Filistin devleti kurumlarının Gazze'nin yönetimini üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, Filistin devletinin, Trump, tüm ara bulucular ve ortaklarla ateşkesin bir sonraki aşamasını tamamlayarak, uluslararası barış kararları temelinde kalıcı hale gelmesi için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.