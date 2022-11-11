Mehmet Öz'ü mağlup eden siyasetçiden skandal Ayasofya çağrısı: Yeniden müzeye dönüştürülmeli

Meteoroloji uyardı, eldivenlerinizi çıkarın kar geliyor! Hem de sadece Doğu'da değil

Aynı evde bulunan 5 cesetle ilgili sır perdesi aralanıyor! Ortada vahim bir iddia var

ABD'de ara seçimlerde oy kullanma işlemleri 8 Kasım'da geride kaldı. Bazı eyaletlerde sonuçlar belli olmuşken bazı eyaletlerde oylar halen sayılıyor. Sonuçların belli olduğu Pensilvanya eyaletinde Mehmet Öz'ü yenilgiye uğratan Demokrat Partili John Fetterman'ın ise Ayasofya hakkında söylediği ifadeler ortaya çıktı.

"AYASOFYA YENİDEN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Fetterman'ın geçen ay ABD'deki bir Yunan lobi grubuna yaptığı açıklamada, Demokrat senatörün Türkiye'nin Yunan Ortodoks Kilisesi'ne yaklaşımını eleştirdiği ve Ayasofya Camii'nin yeniden müzeye dönüştürülmesini istediği ifade edildi. Fetterman'ın bu açıklaması, seçimi kazanmasının ardından yayıldı.

"TÜRKİYE'DE DİNİ AZINLIKLARIN ÖZGÜRLÜKLERİ RİSK ALTINDA"

Fetterman ayrıca daha da ileri giderek, Türkiye'de dini azınlıkların özgürlüklerinin risk altında olduğunu savundu. Türkiye'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a kısıtlamalar koyduğunu öne süren yeni Senatör, "Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölgedeki dini azınlıkların özgürlüğünü destekleme hedefine güçlü destek veriyorum" dedi.

FETTERMAN, YUNAN VE ERMENİ LOBİSİNDEN BÜYÜK DESTEK ALDI

Fetterman, ara seçim öncesinde Mehmet Öz'e karşı birleşen Ermeni ve Yunan lobisinden büyük destek almıştı. Demokrat Partili siyasetçi, Pensilvanya'daki Ermeni ve Yunan grupların Dr. Öz'e karşı düzenlediği gösterilerden birine de bizzat katılmıştı.