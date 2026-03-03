ABD Askeri Kaybı 6\'ya Çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sanal medya hesabından ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı" ifadelerine yer verildi.