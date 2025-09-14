ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump\'ın araçlarını dinliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli servis araçlarına İsrailli yetkililer tarafından elektronik dinleme cihazları yerleştirildiği öne sürüldü. İddialara göre Trump, Netanyahu'nun öfkesi yüzünden bu duruma sessiz kaldı.

NETANYAHU'NUN TEPKİSİNDEN ÇEKİNDİ

ABD merkezli bir haber sitesine göre, Trump döneminde gizli servis ekipleri iki ayrı olayda İsrail hükümetine bağlı görevlilerin Trump'ın acil durum araçlarına elektronik cihaz yerleştirdiğini tespit etti. ABD Başkanına yakın bir kaynağa göre, Trump bu duruma rağmen Netanyahu'nun tepkisinden çekindiği için sessiz kaldı. Kaynağın ifadesine göre, "Trump, Netanyahu'nun gazabından korkuyordu" deniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA BÜYÜK BİR KRİZ YAŞANABİLİR

İddialara göre bu elektronik cihaz yerleştirme olayları, ABD–İsrail ilişkilerinde kriz yaratabilecek nitelikte. Uzmanlar, Washington'da tartışmaların başladığını ve "müttefiklik" kavramının zedelendiğini iddia ediyor.

ELEKTRONİK İZLEME VE VERİ TOPLAMA YAPABİLİYORLAR

ABD'deki bazı yorumcular, söz konusu iddiaların Trump'a karşı siyasi bir strateji olarak kullanılabileceğini öne sürüyor. Gizli servis kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Trump'ın araçlarına yerleştirilen cihazlar elektronik izleme ve veri toplama kapasitesine sahipti. Bazı medya organları, Trump'ın sessiz kalmasının arkasında İsrail ile olan diplomatik hassasiyetlerin yattığını öne sürüyor. Bu iddia, iki ülke arasındaki ilişkilerde potansiyel bir gerilimi gündeme taşıyor.

Trump'a yakın kaynaklar, iddiaların özellikle Netanyahu'nun politik tepkilerini önceden hesaplayarak Trump'ın bu konuda sessiz kalmasına neden olduğunu iddia ediyor. Ancak İsrail hükümeti veya ABD yetkilileri, henüz bu iddiaları resmi olarak doğrulanmış değil.