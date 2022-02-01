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ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Saldırmayı seçerlerse tüm sorumluluğu üstlenecekler - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Saldırmayı seçerlerse tüm sorumluluğu üstlenecekler

01.02.2022 00:23

Karadeniz'in kuzeyinde Rusya-Ukrayna krizi sürerken ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'ya tehdit gibi bir mesaj gönderdi. Her defasında Ukrayna'yı destekleyen açıklamalar yapan Biden, "Rusya, diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırmayı seçerse tüm sorumluluğu üstlenecek ve bu hamlesi hızlı ve ciddi sonuçları beraberinde getirecektir. ABD ve müttefiklerimiz her senaryoya hazırlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin talebi üzerine Rusya-Ukrayna arasındaki krizi ele almak için bugün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"TÜM AYRINTILAR SUNULDU"

Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdidinin tüm ayrıntılarının sunulduğunu belirten Biden, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin uluslararası topluluğa olan tehdidinin tüm sonuçlarını yalnızca Ukrayna için değil, uluslararası bir düzen için açıkladık" dedi.

"CİDDİ SONUÇLAR GETİRECEK"

Biden, "Rusya, güvenlik endişelerimizi barışçıl bir diyalog yoluyla çözme konusunda samimi olursa ABD ve müttefiklerimiz iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerdir. Fakat Rusya, diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırmayı seçerse tüm sorumluluğu üstlenecek ve bu hamlesi hızlı ve ciddi sonuçları beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.

"HER SENARYOYA HAZIRLANMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Biden, "ABD ve müttefiklerimiz her senaryoya hazırlanmaya devam ediyor. Dünya, Rusya'nın tehdidine karşı net bir duruş sergilemeli ve bu tehdidin doğurabileceği tüm risklere yanıt vermeye hazır olmalıdır. Bugün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı, dünyayı tek bir sesle konuşmaya çağırmak için önemli bir adım" dedi.

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Saldırmayı seçerlerse tüm sorumluluğu üstlenecekler
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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Saldırmayı seçerlerse tüm sorumluluğu üstlenecekler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Saldırmayı seçerlerse tüm sorumluluğu üstlenecekler - Son Dakika
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