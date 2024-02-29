ABD Başkanı Biden: Gazze\'de ateşkes yakın zamanda mümkün olmayabilir

ABD Başkanı Joe Biden İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, " Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi. Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanmasını umduğunu söylemişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları aylardır devam ederken, son haftalarda ateşkes görüşmeleri de hızlandı. Tüm dünya ateşkes görüşmelerinden çıkacak güzel haberi beklerken, ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi.
Biden, yakın zamanda ateşkesin mümkün olmadığını söyledi. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Başkan Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum. Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'in Gazze'de yiyecek bekleyen insanlara ateş açtığı yönündeki raporları kontrol ettiğini ve ölümcül olayın ateşkes görüşmelerini karmaşık hale getireceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.
Paris'teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek. Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.
Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak. İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.
Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek. Taslakta ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımı da yer alıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes yakın zamanda mümkün olmayabilir - Son Dakika
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