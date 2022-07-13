ABD ve İsrail ilişkilerinin değerlendirildiği açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkisi, ortak değerlerimizi ve çıkarlarımızı ve halklarımız arasındaki gerçek dostluğu yansıtmaktadır. Karşılıklı inovasyon ekosistemlerimizi güçlendirmeyi, ikili ilişkileri derinleştirmeyi, kritik ve gelişmekte olan teknolojileri ulusal çıkarlarımız, demokratik ilkelerimiz ve insan haklarımız doğrultusunda ilerletmeyi, korumayı ve jeostratejik zorlukları ele almayı taahhüt ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden, İsrail'de - Son Dakika

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