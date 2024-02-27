ABD Başkanı Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze\'deki eylemlerini durduracak

Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti

Survivor All Star'a geldiği günden beri yıldızının bir türlü barışmadığı ve sık sık tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayan Sema Aydemir, dün akşam yayınlanan bölümde diskalifiye edildi. İkizinin yarışmadan diskalifiye olduğunu öğrenen Seda ise "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek Pınar'a rest çekti.