ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'de Güneşlenirken Görüntülendi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'de Güneşlenirken Görüntülendi

31.07.2023 14:07

ABD başkanı Joe Biden, doğduğu Delaware'de güneşlenirken görüntülendi. Pazar günü Rehoboth Beach'te kendini iyi hisseden Biden, plaj kıyafetleriyle birlikte eşiyle birlikte yürüyüş yaparken görüldü. Bir süre sonra üstünü çıkartıp rahatlamak için sandalyeye oturan Biden, güneşli günlerin keyfini çıkardı. Bu etkinlik, daha önceki benzer bir etkinliği hatırlatıyor ve Joe Biden'ın güneşlenirken görüntülenmesiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD başkanı Joe Biden Doğduğu Delaware'de, üstünü çıkartmış ve güneşlenirken görüntülendi.

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'de Güneşlenirken Görüntülendi

Joe, Pazar günü Rehoboth Beach'te kendini iyi hissediyordu. TMZ tarafından elde edilen fotoğraflarda, POTUS ve FLOTUS, kıyıya doğru birçok eşya ile yürüyüş yapıyorlar ve yanlarında bir sürü Gizli Servis ajanı da eşlik ediyor.

JB, plaj kıyafetlerine uygun bir şekilde şortlar, tişört ve beyzbol şapkası giyiyordu. Zamanla, üstünü çıkartıp etrafında rahatlamak için bir sandalyeye oturuyor ve torun bedenini gösteriyordu!

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'de Güneşlenirken Görüntülendi

Kısa bir süreliğine sıcak havada dolaştı gibi görünüyor, ancak gölgenin altında bir sandalyeye oturdu. Jill de yanındaydı ve onlar kitap okuyarak meşgul görünüyorlardı.

Bu etkinlik, birkaç hafta önceki benzer bir etkinliği hatırlatıyor - kokain keşfi hemen ardından... Ancak bu olay çözülemedi. O zamanlar Joe da biraz kitap okuyordu ve eşi güneş koruyucu sürerken görülmüştü.

Diğer aile üyeleri, Hunter da dahil olmak üzere burada görünmüyor... ki Hunter, hala Başkan'ın dönemi üzerinde gölge düşüren konular arasında yer alıyor. Hunter ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazlasının ortaya çıkması bekleniyor - eski bir iş ortağının Kongre'deki olası zarar verici ifadesi de dahil.

Ancak Joe için güneşli günler ve gülümsemeler dışında başka bir şey yok gibi görünüyor. Plaj keyfini çıkartın!

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