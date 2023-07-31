ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'de Güneşlenirken Görüntülendi

ABD başkanı Joe Biden Doğduğu Delaware'de, üstünü çıkartmış ve güneşlenirken görüntülendi.

Joe, Pazar günü Rehoboth Beach'te kendini iyi hissediyordu. TMZ tarafından elde edilen fotoğraflarda, POTUS ve FLOTUS, kıyıya doğru birçok eşya ile yürüyüş yapıyorlar ve yanlarında bir sürü Gizli Servis ajanı da eşlik ediyor.

JB, plaj kıyafetlerine uygun bir şekilde şortlar, tişört ve beyzbol şapkası giyiyordu. Zamanla, üstünü çıkartıp etrafında rahatlamak için bir sandalyeye oturuyor ve torun bedenini gösteriyordu!

Kısa bir süreliğine sıcak havada dolaştı gibi görünüyor, ancak gölgenin altında bir sandalyeye oturdu. Jill de yanındaydı ve onlar kitap okuyarak meşgul görünüyorlardı.

Bu etkinlik, birkaç hafta önceki benzer bir etkinliği hatırlatıyor - kokain keşfi hemen ardından... Ancak bu olay çözülemedi. O zamanlar Joe da biraz kitap okuyordu ve eşi güneş koruyucu sürerken görülmüştü.

Diğer aile üyeleri, Hunter da dahil olmak üzere burada görünmüyor... ki Hunter, hala Başkan'ın dönemi üzerinde gölge düşüren konular arasında yer alıyor. Hunter ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazlasının ortaya çıkması bekleniyor - eski bir iş ortağının Kongre'deki olası zarar verici ifadesi de dahil.

Ancak Joe için güneşli günler ve gülümsemeler dışında başka bir şey yok gibi görünüyor. Plaj keyfini çıkartın!