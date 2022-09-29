ABD Başkanı Biden'ın hayatını kaybeden politikacıyı sahneye davet etmesi tepki çekti: Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın hayatını kaybeden politikacıyı sahneye davet etmesi tepki çekti: Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf

29.09.2022 08:53

ABD Başkanı Joe Biden, konuşma yaptığı sırada geçen ay hayatını kaybeden Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi çağırıp, "Jackie, Jackie neredesin?" dedi. Biden'ın bu sözleri büyük şok yaratırken, Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, sahnede boşlukla tokalaşmasının ardından bu kez de yeni bir tuhaf davranışıyla gündeme geldi. Biden, Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'yi seslenerek onu bulmaya çalıştı.

GEÇEN AY VEFAT ETTİ

Ancak Biden'ın, Walorski'nin ağustos ayında öldüğünü unutması izleyenlerde şok etkisi yarattı. Biden o anlarda kamera karşısında "Jackie, Jackie neredesin?" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ VE UTANÇ VERİCİ BİR GAF"

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, Biden'ın gafına atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi. Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

ÖLÜMÜ, BIDEN'I ÜZDÜ

Walorski, geçen ay araba kazasında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Biden ve eşi, kazanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Walorski, Biden'ın katıldığı konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi.


YORUMLAR (3)
  • Dogan Oksuz: Ya bu adam dünyanın en güçlü ülkesini mi yönetiyor. Aslında bu şunu gösteriyor. ABD başkanları kukladan ibaret. Onlae sadece o makamı dolduruyor. Yöneten başka akık Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Şu hale bak adam türkiyeye laf söyleyecek çıkarlarını düşünecek daha bu adam ülke yönetiyor adam rüyada bu adam ülkeleride savaşa sokar bu yara akılla Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın hayatını kaybeden politikacıyı sahneye davet etmesi tepki çekti: Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın hayatını kaybeden politikacıyı sahneye davet etmesi tepki çekti: Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf - Son Dakika
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