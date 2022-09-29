ABD Başkanı Biden'ın hayatını kaybeden politikacıyı sahneye davet etmesi tepki çekti: Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf

ABD Başkanı Joe Biden, sahnede boşlukla tokalaşmasının ardından bu kez de yeni bir tuhaf davranışıyla gündeme geldi. Biden, Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'yi seslenerek onu bulmaya çalıştı.

GEÇEN AY VEFAT ETTİ

Ancak Biden'ın, Walorski'nin ağustos ayında öldüğünü unutması izleyenlerde şok etkisi yarattı. Biden o anlarda kamera karşısında "Jackie, Jackie neredesin?" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ VE UTANÇ VERİCİ BİR GAF"

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, Biden'ın gafına atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi. Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

ÖLÜMÜ, BIDEN'I ÜZDÜ

Walorski, geçen ay araba kazasında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Biden ve eşi, kazanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Walorski, Biden'ın katıldığı konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi.



