Biden, Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Biden, Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da yaptığı açıklamada, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını planlayan Avrupa Birliği ve G7'ye destek verdiğini belirtti. Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapma seçeneklerini görüştüler ve Ukrayna'ya mevcut ve uzun vadeli desteği sağlamak için yeni adımlar atma niyetinde olduklarını ifade ettiler.

09.06.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması kapsamında ziyaret ettiği Fransa'da dün açıklama yaptı. Biden, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını planlayan Avrupa Birliği ve G7'ye destek verdiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB ve G7'ye desteği ifade edilerek, "Başkanlar Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapma seçeneklerini görüştüler; bu savaşta bir bütün olarak Avrupa-Atlantik güvenliği tehlikede. Fransa ve ABD, Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki topçu koalisyonunun eş başkanlığını yürütmektedir ve Ukrayna'ya mevcut aşamada ve daha uzun vadede gerekli desteği sağlamak üzere yeni adımlar atma niyetindedir. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri zamanın Rusya'nın yanında olduğu yönündeki yanlış kanaati ortadan kaldırmaya kararlıdır; Başkanlar, uluslararası hukuk ve kendi hukuk sistemlerimiz ve karar alma süreçlerimizle tutarlı bir şekilde, hareketsiz hale getirilen Rus egemen varlıklarından elde edilen olağanüstü karların Ukrayna'nın yararına olacak şekilde öne çekilmesi için Avrupa Birliği ve G7 tarafından sarf edilen çabaları destekleme taahhüdünde bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Joe Biden, Ukrayna, Fransa, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement