ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak

ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
25.07.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmak istemediğini belirterek, "Hamas artık avlanacak" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Hamas'a son vereceğiz" diyerek daha çok kan döküleceğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, perşembe günü ABD'nin Gazze'yle ilgili devam eden ateşkes görüşmelerini erken sonlandırdığını ve Doha'daki müzakere ekibini danışma amaçlı geri çağırdığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'İN İŞİ BİTİRMESİ GEREKİYOR"

Trump, "Gazze müzakerelerinden çekildik ve bu talihsiz bir durum. Hamas'ın herhangi bir anlaşmaya varmak gibi bir niyeti yok ve Hamas artık avlanacak. İsrail'in işi bitirmesi gerekiyor" dedi.

NETANYAHU: BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Netanyahu ise ateşkes görüşmeleriyle ilgili, "Hamas, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının önündeki engel. Amerikalı müttefiklerimizle birlikte, rehinelerimizi ülkelerine geri getirmek, Hamas'ı sona erdirmek için başka seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

HAMAS ATEŞKES TASLAĞINA YANIT VERMİŞTİ

Hamas, dün İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı. İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağırıldığı ifade edilmişti.

ABD HEYETİ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Donald Trump, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tahsin Mehdevi:
    Hamas, İslâmî Cihad, Fhkc Filistin direnişinin bel kemiği ve onurudur. Bu DİRENİŞ zafere ulaşacaktır. işgal edilen her toprak zalimlerin zillete uğratılmasıyla geri alınacak ve BU UZAK DEĞİL. 110 8 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Kiminle geri alınacak ???? Filistin, Gazzenin İpini Çektiler Yok Edecekler. 1 2
  • serseri1988:
    sen avlanmada işin sonunda 74 8 Yanıtla
  • kara7522:
    piccccclerrrrr 68 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vallaha avlayin hakediyorlar. müslümanlar da ne birlik var ne dirlik. bütün İslam liderleri kendi sarayına çekilmiş zevki sefa içinde yaşıyor. 27 36 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    ha abd ha İsrail ha hamas aynı tasmalı olan gazze halkına oluyor 28 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
Elif Elmas geri dönüyor Elif Elmas geri dönüyor
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü

17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı Menajerinden açıklama var
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
22:50
Beşiktaş’a yeni yıldızından kötü haber Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
22:34
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
22:27
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
22:15
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı
22:13
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu
22:10
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı
Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 17:56:27. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.