ABD Başkanlık Seçimleri Öncesi Meksika'dan Yeni Göçmen Konvoyu Yola Çıktı - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanlık Seçimleri Öncesi Meksika'dan Yeni Göçmen Konvoyu Yola Çıktı

Meksika'da yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek için yola çıktı. Donald Trump'ın kazanması durumunda

06.11.2024 09:58
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ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

SINIRI GEÇMEK İSTİYORLAR

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti. Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

"TRUMP KAZANIRSA ÜLKEYE GİRİŞ HAYALLERİMİZ SON BULUR"

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir" diye konuştu.

700 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN GİRİŞ YAPTI

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi. Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanlık Seçimleri Öncesi Meksika'dan Yeni Göçmen Konvoyu Yola Çıktı - Son Dakika

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