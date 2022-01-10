ABD'de 19 katlı binada yangın çıktı! 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3'üncü katında Yangın çıktı. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada, yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

63 KİŞİ YARALANDI, 19 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre, 9'u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi. New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede, 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı bildirildi. New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu belirtti.

"EN KORKUNÇ YANGINLARDAN BİRİ"

New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri." ifadesini kullandı.