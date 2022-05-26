ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı" - Son Dakika
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ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"

26.05.2022 12:05

Dünya, ABD'nin Teksas eyaletinde bir okula düzenlenen ve 19'u öğrenci 2'si öğretmen olmak üzere 21 kişiyi katledildiği terör saldırısını konuşmaya devam ediyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos'un gerçekleştirdiği silahlı saldırı esnasında çevrede bulunan görgü tanıkları, tüm yalvarmalara rağmen en az 40 polis memurunun olay bitene kadar katliama engel olmak için hiçbir çaba sarf etmediğini ifade ederek tepkilerini dile getirdiler.

ABD, dünden beri Teksas eyaletinden gelen saldırı haberinin şokunu yaşıyor. Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu dün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.

SALDIRI YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ

ABD'deki silah yasası bu saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia geldi. New York Post'ta yer alan habere göre, Ramos'un saldırısı yaklaşık 40 dakika sürdü. Görgü tanıkları olay yerine gelen polislerin ise olay yerine gelmelerine rağmen müdahale etmek için beklediklerini iddia etti.

ABD'de 21 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili korkunç iddia! 40 polis katliam bitene kadar Ramos'a engel olmamış

"POLİSLER ÇOK GEÇ OLANA KADAR HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR"

Saldırıda ölen çocuklardan birinin babası, olayı duyduktan sonra okula geldiğini ve o esnada bir düzine polisin saldırıya hala müdahale etmediklerini öne sürdü. 10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ABC News'e verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi; "Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar."

"ÇEVREDEKİLER POLİSLERE YALVARDI"

İlkokulun karşısındaki caddede yaşayan bir tanık ise binanın içinden silah sesleri gelirken, çevredekilerin okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını söyledi.

ABD'de 21 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili korkunç iddia! 40 polis katliam bitene kadar Ramos'a engel olmamış

KATLİAMI FACEBOOK'TAN DUYURMUŞ

Öte yandan ABD'nin Texas eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyen ve 19'u çocuk 21 kişiyi öldüren saldırganın yapacağı saldırıyla ilgili Facebook'ta paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Texas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos'un Facebook'ta yaptığı ilk paylaşımda "Büyükannemi öldüreceğim" diye yazdığını belirtti.

Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Abbott, Ramos'un yaptığı ikinci paylaşımda büyükannesini öldürdüğünü söylediğini, üçüncü paylaşımda ise bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını aktardı. Ramos'un Facebook'taki üçüncü paylaşımını silahlı saldırıdan yalnızca 15 dakika önce yaptığı belirtildi.

ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! 40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı
ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! 40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı
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Son Dakika Dünya ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! '40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı" - Son Dakika
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