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ABD'de alışveriş merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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ABD'de alışveriş merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Polis, yaşamını yitiren kişinin silahla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD\'de alışveriş merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı
25.12.2023 - 11:48,
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ABD'nin Colorado eyaletindeki bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Polis, yaşamını yitiren kişinin silahla öldürüldüğünü açıkladı.

Olay, Colorado eyaletindeki Colorado Springs ilçesinde bulunan Citadel Mall adlı alışveriş merkezinde, dün yerel saatle 16.34 sıralarında meydana geldi. Colorado Springs Polis Departmanı'ndan (CSPD) yapılan açıklamada, "CSPD, Citadel Alışveriş Merkezi'nde silahla ateş edildiği yönünde bir ihbar almıştır. Görevliler olaya müdahale etmiş ve iki grup arasında kavga çıktığını tespit etmiştir. Alışveriş merkezinde yetişkin bir erkek silahla vurularak ölmüş olarak bulundu. Her biri en az bir kurşun yarası alan iki yetişkin erkeğin durumu ciddi olup yerel hastanelere nakledilmiştir. Bir kadın ise hafif yaralı olarak yerel bir hastaneye nakledilmiştir.  CSPD birden fazla kişiyi gözaltına aldı ve olaya karışıp karışmadıklarını tespit etmeye çalışıyor" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD'de alışveriş merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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