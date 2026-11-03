ABD\'de ara seçim günü geldi, anketler Demokratları önde gösterse de sürpriz çıkabilir

ABD'de aylar süren kampanyalar ve harcanan milyarlarca doların ardından, ara seçim günü nihayet geldi çattı.Son kamuoyu araştırmalarına göre Demokratlar üstün görünüyor ama anketler hep güvenilir olmadı ve bu kez de sürpriz sonuçlar çıkabilir.Genel hatlarıyla bakıldığında, Amerikalılar oylarını verdikten sonra üç muhtemel sonuç ortaya çıkabilir.1. Demokratların büyük galibiyeti ABD siyasetiyle ilgili olarak tarih bize bir şey öğretiyorsa, o da ülıkede ara seçimlerin genellikle muhalefetteki partinin lehine sonuçlandığı.Anketlerin gösterdiği gibi; popüler olmayan bir başkan, tüketici maliyetlerini artıran İran'la savaş, agresif göçmenlik uygulamaları, veri merkezi inşaatlarına destek gibi tartışmalı politikaları da eklediğinizde, Demokratlarin seçimde büyük bir dalga yakalamaları için koşullar uygun.Bu ilk senaryoda, tam anlamıyla devasa bir Demokrat dalga görülüyor. Demokratlar sadece Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmekle kalmayıp, çoğunluk için gereken 218 sandalyeyi de fazlasıyla aşabilirler. Seçim uzmanlarının sonuçları belirsiz olarak değerlendirdiği yaklaşık 10 yarışı kazanmanın yanı sıra, daha muhafazakar bölgelerdeki bazı sandalyeleri de ele geçirebilirler.100 sandalyeli Senato'da ise bu senaryo, Demokratların geleneksel olarak muhafazakar eyaletler de dahil, şu anki başa baş yarışların tamamını veya çoğunu kazanmasını gerektiriyor. Bu senaryoda bir nesildir veya neredeyse 100 yıldır Demokrat seçmemiş bir yerde şaşırtıcı bir zafer yaşanması lazım.İlkinde Texas'tan, ikincide ise Kansas'tan söz ediyoruz. Bu gerçekleşirse, Demokratlar sadece Senato'nun kontrolünü ele geçirmekle kalmayacak, bunu bir veya iki sandalye fazlasıyla başaracaklar. Demokratlar, seçime katılımı artırarak ve bağımsız seçmenlerin oylarını önemli farklarla elde ederek bunu başarabilir. Bu, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın 2024'te Hispanik seçmenler ve genç erkekler arasında elde ettiği kazanımları tersine çevirecek. Bazı Cumhuriyetçi seçmenler de Demokratları destekleyebilir veya sadece evde kalabilir.Bu tür bir sonuç, Trump ve Cumhuriyetçiler için sert bir darbe demek. Yasama gücünün kontrolünü sıkıca elinde tutan, yeni bir ivme kazanmış Demokrat Parti ile kavgadan pek geri adım atmayan bir başkan arasında iki yıllık bir çatışmaya yol açabilir.2. Demokratların az farkla galibiyeti Bu senaryoda Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde kontrolünü kolayca elde edilebilecekleri yeterli sayıda sandalyeyi kazanıp çoğunluğu sağlayabilirler ama bu çoğunluk büyük bir fark yaratmayabilir.Bu, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat liderlerin, yasaları geçirmek adına yeterli oya sahip olmak için sol ve merkezdeki üyelerle düzenli olarak mücadele etmek zorunda kalacakları anlamına gelir.Bu senaryoda, Senato'da Demokratlar sadece bir veya iki sandalye kazanabilir. Örneğin North Carolina'da seçim galibiyeti onlar için neredeyse kesin gibi görünüyor ama Demokratların muhafazakar bölgelerde sandıktan galip çıkmaları pek mümkün gözükmüyor. Belki de Maine'de inatla direnen Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins'i koltuğundan indiremezler ya da solcu aday Abdul El-Sayed, Michigan'ı Demokratların safında tutamaz. Dan Sullivans ile yaşanan tartışma, Alaska'daki Demokrat aday Mary Peltola'nın yenilgisine yetebilir.Bu "Demokratların az farkla kazanması" senaryosunun gerçekleşmesi için, erken oylamada gördüğümüz yüksek Demokrat katılımının, seçim gününde Cumhuriyetçilerin yoğun şekilde sandığıa gitmesiyle dengelenmesi gerekir.Trump'ın Cumhuriyetçi ağırlıklı eyaletlerdeki tabanını harekete geçirme çabaları, partisinin felaket senaryosundan kaçınmasına yardımcı olabilir. Anketlerde hata payı sınırında veya yakınında olan yarışlar, her iki parti için de farklı sonuçlar verebilir.Sonuç olarak Kongre bölünmüş olur ve bu da siyasi çıkmaza yol açar.

3. Cumhuriyetçiler için iyi bir geceBu senaryoda Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadını da kontrollerinde tutmaya devam ediyor.Bunun gerçekleşmesi için, daha önce de Başkan Trump'ın desteğini hafife alan anketlerin yanlış çıkması ve başa baş geçen yarışların çoğunlukla Cumhuriyetçilerin lehine sonuçlanması gerek.Cumhuriyetçi seçmenlerin beklenmedik sayılarda sandık başına gitmesi yetmeyecek. Aynı zamanda Trump'ın politikalarından soğumuş gibi görünen bağımsız ve Hispanik seçmenlerin de ona oy vermesi gerekecek.Bu senaryoda, Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmek Demokratlar için kesin olmaktan uzak.Sonuç olarak, Cumhuriyetçiler; Texas, Florida ve North Carolina gibi yerlerde daha avantajlı kongre seçim bölgesi belirlemeleri sayesinde, az farkla da olsa genel çoğunluğu elde edebilirler.Cumhuriyetçilerin muhafazakar eyaletlerdeki tüm Senato seçimlerini kazanmaları ve ayrıca seçim öncesi Demokratların elinde bulunan Michigan'daki senato koltuğunu da ele geçirmeleri de mümkün.Cumhuriyetçiler North Carolina'yı ellerinde tutamasalar veya Demokratların kontrolündeki Minnesota veya New Hampshire'da kazanamasalar bile en azından Demokrat adayları terletebilirler. Bu gerçekleşirse, Trump Çarşamba sabahı seçim zaferini ilan edebilir ve Cumhuriyetçi Kongre'nin devam eden desteğiyle iç ve dış politika gündemini uygulayabilir/Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .