ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu - Son Dakika
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ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu

21.07.2022 17:48

ABD'nin Florida eyaletinde balık tutan bir adam, oltaya köpekbalığının takılması sonucu harekete geçti. Köpekbalığının ağzındaki av iğnesini çıkarmak isterken balığın sinirlenmesi sonucu elini kaptırdı. Elini kaptıran adam kanlar içinde kalırken saldırı sonucu parmağını da kaybetti.

Dünya genelinde son dönemde köpekbalığı saldırılarında hayli artış meydana geldi. Mısır'da geçtiğimiz haftalarda iki turistin köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi herkesi üzerken, bir görüntü de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

AİLESİYLE BİRLİKTE BALIK TUTMAYA GİTTİ

Brett Reeder adlı adam, eşi Mandy ve oğluyla birlikte Florida açıklarında balık tutmaya gitti. Ailenin balık tuttuğu sırada oltaya orta boydaki bir köpekbalığı takıldı. Brett Reeder teknenin ucuna giderek köpekbalığını kontrol etti.

AĞZINDA İĞNE VARDI

Köpekbalığının ağzındaki iğneyi gören Brett Reeder, onu çıkarmak için hamle yaptı ancak bu sırada sinirlenen köpekbalığı, adamın elini kaptı. Kanlar içerisinde kalan adamın, ailesini korkutmamak için sakin durduğu ancak parmağının koptuğu belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Mısır, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu - Son Dakika
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