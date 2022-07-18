ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi

18.07.2022 08:25

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu tespit edilirken, saldırgan AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, AVM'nin tuvaletinde bulunan şüpheli bir çantaya polis tarafından el konulduğu belirtildi.

Indianapolis'teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk incelemede, saldırıda 2 kişinin öldüğü duyurulurken, Indianapolis Polis Departmanı Şefi Jeff Ison, daha sonra 22 yaşındaki bir kişinin düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3 olduğunu açıkladı.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırganın da orada bulunan sivil ve silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Ison, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD'de bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR ARASINDA 12 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA VAR

Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

ŞÜPHELİ BİR ÇANTAYA EL KONULDU

Ison, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, alışveriş merkezinin tuvaletinde şüpheli bir çantaya polis tarafından incelenmek üzere el konulduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA: ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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