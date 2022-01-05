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ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi

05.01.2022 21:12

ABD'nin Philadelphia şehrinde 3 katlı evin 2. katında çıkan yangın sebebiyle 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Philadelphia kentine bağlı Fairmount bölgesindeki 3 katlı bir sıra evin 2. katında yerel saatle 06.40'ta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

7'Sİ ÇOCUK 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Philadelphia itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre yangın saat 07.31 itibariyle kontrol altına alınırken, 7'si çocuk olmak üzere 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangından yaralı kurtulan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN DEDEKTÖRLERİNİN HİÇBİRİ ÇALIŞMADI

Yetkililer ilerleyen saatlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, binada 4 duman dedektörü olduğunu, ancak hiçbirinin çalışmadığını ifade etti.

Yangının çıktığı sıra ev şeklindeki konut, iki daireden oluşurken, ikinci katta başlayan yangının daha sonra 3. kata yayıldığı düşünülüyor. Yangının nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Philadelphia, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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