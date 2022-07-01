ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı

Öğrencisinden hamile kalan Amy, gece arkadaşları ile eğlendiği mekanda genç birinin sürekli kendisine bakarak dikkatini çektiğini, bir süre sonra kendisi ile sohbet ettikten sonra eve gidip ilişkiye girdiğini söyledi.

Sabah uyandıklarında ise ilişkiye girdiği kişinin "Beni hatırladın mı?" diye soru sorması üzerine Amy, "Hayır" cevabını verdi. Genç adam Amy'e eski öğrencisi olduğunu söyleyip kanıtlamak için not defterini gösterdi.

2016 yılında öğrencisi olan genç ile ilişkisini bitirmeyi planlayan Amy, hamile kaldığını öğrenince bu planından vazgeçti.

Katolik olduğu için kürtaja karşı olduğunu bu nedenle çocuğu aldırmayacağını söyleyen olan Amy, finansal olarak çocuğuna bakacak güce sahip olduğunu söyledi.