ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı - Son Dakika
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ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı

01.07.2022 11:23
ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı

Amerika Carolina'da 33 yaşındaki eski öğretmen ve OnlyFans modeli Amy Kupps, gece eğlendiği bir mekanda tanıştığı ve evinde cinsel ilişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Öğrencisinden hamile kalan Amy, gece arkadaşları ile eğlendiği mekanda genç birinin sürekli kendisine bakarak dikkatini çektiğini, bir süre sonra kendisi ile sohbet ettikten sonra eve gidip ilişkiye girdiğini söyledi.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Sabah uyandıklarında ise ilişkiye girdiği kişinin "Beni hatırladın mı?" diye soru sorması üzerine Amy, "Hayır" cevabını verdi. Genç adam Amy'e eski öğrencisi olduğunu söyleyip kanıtlamak için not defterini gösterdi.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

2016 yılında öğrencisi olan genç ile ilişkisini bitirmeyi planlayan Amy, hamile kaldığını öğrenince bu planından vazgeçti.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı

Katolik olduğu için kürtaja karşı olduğunu bu nedenle çocuğu aldırmayacağını söyleyen olan Amy, finansal olarak çocuğuna bakacak güce sahip olduğunu söyledi.

İlişkiye girdiği genç adamın kim olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı - Son Dakika
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