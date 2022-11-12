Anne ve babası, "Evde yer yok" diyerek küçük çocuğu köpek kulübesine kapattı - Son Dakika
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Anne ve babası, "Evde yer yok" diyerek küçük çocuğu köpek kulübesine kapattı

12.11.2022 09:44
Anne ve babası, "Evde yer yok" diyerek küçük çocuğu köpek kulübesine kapattı

ABD'de dondurucu soğukta bir köpek kulübesinde bulunan 9 yaşındaki çocuğun trajedisi ülkeyi ayağa kaldırdı. Babası, üvey annesi ve dört kardeşinin kaldığı 1400 metrekarelik evde kendisine yer olmadığı gerekçesiyle dışarı atıldığını anlatan çocuğun daha bir yaşındayken kafese kapatıldığını gösteren bir fotoğraf da basına yansıdı.

ABD'de Kuzey Carolina'daki evinin bahçesinde dondurucu soğukta köpek kulübesinde bulunan çocuğun korkunç hikayesi gündem oldu.

19 Ekim'de köpek kulübesinde bulunan 9 yaşındaki çocuğun ayakkabıları olmadan evin dışına atılması ve aylarca köpek kulübesinden kaldığını söylemesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Bir komşunun ihbarı üzerine kulübede ince bir battaniye ve oyuncaklarıyla bulunan çocuk; babası, üvey annesi, halası ve dört kardeşinin kaldığı 1400 metrekarelik evde kendisine yer kalmadığı için dışarı atıldığını anlattı.

Çocuğu hapsetmekle suçlanan 32 yaşındaki baba Jonathan Star ve 40 yaşındaki üvey anne Sarah Lynette Starr hapse atılırken, ismi açıklanmayan çocuk da kardeşleriyle bakım merkezine alındı. Küçük çocuğun California'da yaşayan öz annesiyse basının görüşme taleplerini reddetti.

Evdeyse küçük çocuğun yıllardır yaşadığı trajediyi gösteren fotoğraflar bulundu. Çocuk daha bir yaşındayken bir kafese kapatıldığını gösteren fotoğraf basına yansıdı.

Çocuğun, 8 aylık kardeşinin doğumundan sonra sosyal medyadaki aile fotoğraflarından da silindiği, bu durumun ailenin yakınları tarafından fark edildiği belirtildi. Aileye yakın birçok kişi, polise verdikleri ifadede aile fotoğraflarında 9 yaşındaki çocuğun olduğu kısımların bilinçli olarak kesildiğini, bunun kendilerini çok endişelendirdiğini söyledi.

Çocuğun aile etkinliklerinden de dışlandığı ve verilen yiyeceklerle dışarıda hayatta kalmaya çalıştığı ortaya çıktı. Evin bulunduğu Davidson County Şerifi Richie Simmons, "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" diyerek olay karşısında yaşadığı dehşeti anlattı.

Konfederasyon bayraklarının asılı olduğu evde ayrıca bazı aile üyelerinin ırkçı Klu Klux Klan örgütü flamalarıyla çekilmiş fotoğrafları da bulundu.

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Son Dakika Dünya Anne ve babası, 'Evde yer yok' diyerek küçük çocuğu köpek kulübesine kapattı - Son Dakika


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