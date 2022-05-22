ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı - Son Dakika
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ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı

22.05.2022 15:55

ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak için sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci damga vurdu. Öğrenci, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı. Öğrencinin o anda ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

ABD'Lİ BAKANA TEPKİ GÖSTERDİ

Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.

POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİĞİ GÖRÜLDÜ

Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

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Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti Filistinli öğrenci mezuniyet töreninde Blinken'ın elini sıkmayı reddetti

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Son Dakika Dünya ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı - Son Dakika
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