ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, " Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." ifadelerine yer verildi.

SOÇİ'DE "TAHIL KORİDORU" GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın gözünü diktiği zirvede ana gündem maddesi Rusya'nın tek taraflı feshettiği Tahıl Koridoru Anlaşması oldu. Putin, Rus tahıl ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımların kaldırılması halinde anlaşmayı yeniden yürürlüğe koyabileceklerini söyledi. Erdoğan ise Birleşmiş Milletler'in yeni hazırlayacağı paketle Tahıl Koridoru'nun devam edebileceğini belirtti.

ABD: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Kritik zirve ile ilgili ABD'den de ilk açıklama geldi. CNN Türk'e açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: BM'NİN YENİ ÖNERİ PAKETİYLE NETİCE ALMAK MÜMKÜN

Öte yandan zirve sonrası Putin ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz Girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik ediyoruz. Tahıl Anlaşmasında eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostum ile de samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."

PUTİN: YAPTIRIMLAR KALDIRILIRSA TAHIL ANLAŞMASINI CANLANDIRMAYA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise şu ifadeleri kullandı: "Ben ilkesel tutumumu tekrar dile getirmek istiyorum. Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız tabii eğer Rus tahıl ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa. Ben Sayın Erdoğan'a da bunu ilettim. Suriye'de işbirliğimizi çok önem veriyoruz. Astana formatı da çok önemli. Suriye konusunda etkin bir mekanizma söz konusu."