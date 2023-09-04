ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız - Son Dakika

ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız

Son Güncelleme: 04.09.2023 19:00

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, " Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." ifadelerine yer verildi.

SOÇİ'DE "TAHIL KORİDORU" GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın gözünü diktiği zirvede ana gündem maddesi Rusya'nın tek taraflı feshettiği Tahıl Koridoru Anlaşması oldu. Putin, Rus tahıl ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımların kaldırılması halinde anlaşmayı yeniden yürürlüğe koyabileceklerini söyledi. Erdoğan ise Birleşmiş Milletler'in yeni hazırlayacağı paketle Tahıl Koridoru'nun devam edebileceğini belirtti.

ABD: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Kritik zirve ile ilgili ABD'den de ilk açıklama geldi. CNN Türk'e açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: BM'NİN YENİ ÖNERİ PAKETİYLE NETİCE ALMAK MÜMKÜN

Öte yandan zirve sonrası Putin ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz Girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın dile getirdiği hususları biz de farklı vesilelerle ifade ettik ediyoruz. Tahıl Anlaşmasında eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostum ile de samimiyetle ikili görüşmemizde paylaştım. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile bir istişare önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."

PUTİN: YAPTIRIMLAR KALDIRILIRSA TAHIL ANLAŞMASINI CANLANDIRMAYA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise şu ifadeleri kullandı: "Ben ilkesel tutumumu tekrar dile getirmek istiyorum. Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız tabii eğer Rus tahıl ürünlerinin ihracatı ile ilgili yaptırımlar kaldırılırsa. Ben Sayın Erdoğan'a da bunu ilettim. Suriye'de işbirliğimizi çok önem veriyoruz. Astana formatı da çok önemli. Suriye konusunda etkin bir mekanizma söz konusu."

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru, Soçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız - Son Dakika


Son Dakika
19:00 ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız
18:58 Maaşını duyunca şok olacaksınız! Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'da
18:41 Orkun Kökçü Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi
17:51 Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Nino için Fluminense ile görüşüyor
17:41 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın toplantısında Zelenski'ye mesaj
17:12 Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti
17:09 CZN Burak, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı
17:05 Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı
16:55 Stefan Kuntz'un ''Melissa Vargas'a sormamız gerek'' dediği soru salonu kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 19:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ilk sözler: Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz, Türkiye'ye minnettarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement