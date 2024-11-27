ABD'de Evrenin En Büyük Simülasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'de Evrenin En Büyük Simülasyonu Gerçekleştirildi

ABD\'de Evrenin En Büyük Simülasyonu Gerçekleştirildi

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki Frontier süper bilgisayarı, 31 milyar kübik megaparsek hacmindeki evren parçasını simüle ederek karanlık madde ve diğer fiziksel süreçler üzerine yenilikçi bir çalışma gerçekleştirdi.

27.11.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLİM insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu.

ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki Frontier süper bilgisayarı, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük evren simülasyonunu gerçekleştirdi. Kasım 2024'te fizikçiler, Frontier süper bilgisayarın 9 bin hesaplama düğümünü kullanarak genişleyen evrenin 31 milyar kübik megaparsek hacmindeki bir bölümünü modelledi. ExaSky olarak adlandırılan proje, karanlık madde ile evrenin diğer fiziksel süreçlerini daha iyi anlamak için astrofizikçilere ve kozmologlara yeni bakış açısı sunuyor.

Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndan fizikçi Salman Habib, evrenin iki ana bileşeni olduğunu söyleyerek, "Yalnızca yer çekimi ile etkileşime giren karanlık madde ve bildiğimiz atomik madde. Evrenin nasıl işlediğini anlamak istiyorsak, hem yer çekimini hem de yıldızların, kara deliklerin ve galaksilerin oluşumu gibi diğer fiziksel süreçleri modellememiz gerekiyor. Bu tür çalışmalar kozmolojik hidrodinamik simülasyonlar olarak adlandırılıyor" dedi.

Böyle bir modellemenin evrenin milyarlarca yıllık evrim sürecine ışık tutmayı amaçladığı belirtiliyor. Fakat bu tür bir simülasyonu gerçekleştirmek için hem karmaşık matematiksel modeller hem de dünyanın en hızlı süper bilgisayarına ihtiyaç var.

Habib, Frontier'in sağladığı olanaklarla bu sınırların aşıldığını vurgulayarak, "Büyük teleskopların, örneğin Şili'deki Rubin Gözlemevi'nin incelediği gibi, evrenin devasa bölümlerini modellemek için artık yalnızca yerçekimi simülasyonları ile yetinmiyoruz. ExaSky projesi, bu tür devasa simülasyonları fiziksel gerçekçilikle birleştiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Dünya, Evren, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Evrenin En Büyük Simülasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:23 Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı tutarı değişiyor
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Evrenin En Büyük Simülasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.