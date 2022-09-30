Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı - Son Dakika
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Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı

30.09.2022 16:54

ABD'de ünlü haber spikeri Neena Pacholke, nişanlısıyla yaşadığı evde kendisinden başka bir kadının iç çamaşırını bulması üzerine intihar etmişti. Neena'nın intihar etmeden önce nişanlısına "Artık bu acıya dayanamam" diye not bıraktığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Ünlü haber spikeri Neena Pacholke 27 Ağustos'ta nişanlısıyla yaşadığı evde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından intihar etti.

12 EKİM'DE DÜĞÜNLERİ VARDI

27 yaşında yaşamına son veren Neena Pacholke hakkında bir diğer dikkat çeken detay düğün tarihiyle ilgili oldu. Çiftin evlilik hazırlığı yaptıkları ve 12 Ekim'de düğünlerinin olduğu öğrenildi. Ayrıca çiftin evlerini birlikte aldıkları ve 2 yıldan bu yana beraber yaşadıkları belirtildi.

Evinde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar etmişti, ünlü haber spikerinin bıraktığı not kahretti

İNTİHAR NOTU ORTAYA ÇIKTI

Ünlü haber spikerinin ölümünün ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada ise yeni detaylara ulaşıldı. Polis ekipleri, haber spikerinin intihar etmeden önce nişanlısına bir not bıraktığını tespit etti.

Evinde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar etmişti, ünlü haber spikerinin bıraktığı not kahretti

"ARTIK BU ACIYA DAYANAMAM"

Polis kayıtlarına göre haber spikeri nişanlısına bıraktığı notta şu ifadelere yer verdi: "Seni seviyorum Kyle. Her zaman sevdim ve her zaman seveceğim. Beni ne kadar mahvetmiş olsan da, her zaman umudum vardı. Bunu sana yaptığım için çok üzgünüm ama artık bu acıyla başa çıkamam."

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SON DAKİKA: Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı - Son Dakika
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