ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu - Son Dakika
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ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu

14.09.2022 16:10
ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu

ABD'de bir hapishanede defalarca kez "Baby Shark" adlı çocuk şarkısı dinletilen mahkum John Basco, hücresinde ölü olarak bulundu. Oklahoma County Gözaltı Merkezi'nden söz konusu ölümle ilgili yapılan açıklamada mahkum Basco'nun hayatını kurtarmak için müdahale edildiğini fakat başarılı olunamadığını belirtildi.

ABD'de hapisteyken Baby Shark adlı çocuk şarkısının defalarca dinletilerek işkence edildiği gerekçesiyle gardiyanlara dava açan John Basco, hücresinde ölü bulundu.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI GEREKÇESİYLE YAKALANMIŞTI

Gardiyanların bu işkencesine maruz kalan Basco, 2019 yılında dava açmış, mahkumların iddiaları soruşturmada doğrulanmıştı. Olayla ilgisi ve bilgisi bulunan Teğmen Christopher Hendershott da görevden alınmıştı.

Mahkeme süreci devam ederken serbest olan 48 yaşındaki Basco, uyuşturucu ticaretiyle ilgili gelen bir şikayetin ardından perşembe yakalanarak Oklahoma County Gözaltı Merkezi'ne götürüldü. Basco pazar günüyse hücrede ölü bulundu.

CEZAEVİ SÖZCÜSÜNDEN "HERHANGİ BİR SUÇ UNSURU YOK" AÇIKLAMASI

Yetkililer, Basco'unn ölüm nedeninin belli olmadığını ve adli tıpta inceleme yapılacağını aktardı.

Cezaevi sözcüsü Mark Opgrande, ölümde herhangi bir suç unsuru olmadığını ve aşırı dozda uyuşturucu ihtimalinin araştırılacağını söyledi.

Öte yandan Basco'nun avukatı Cameron Spradling, ölümü "rahatsız edici" bulduğunu söyledi. Konu hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapan Spradling, "Baby Shark'la işkence kurbanlarından biri, gelişinden sonraki üç günde öldü" dedi.

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SON DAKİKA: ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu - Son Dakika
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