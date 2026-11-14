ABD'de hava trafiği durdu, FAA ülke genelinde kalkışları askıya aldı - Son Dakika
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ABD'de hava trafiği durdu, FAA ülke genelinde kalkışları askıya aldı

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ABD\'de hava trafiği durdu, FAA ülke genelinde kalkışları askıya aldı
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle ülke genelinde uçuşları durdurdu. Komuta merkezinin talimatıyla tüm havalimanlarında kalkışlar durdu, uluslararası uçuşlar durum bazında yönetilecek.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle" ülke genelinde uçuşları durdurdu.13 Kasım Cuma günü havacılık idaresi, "komuta merkezinin talimatıyla tüm havalimanlarında kalkışların durdurulduğunu açıkladı. FAA, uluslararası uçuşların ise her bir durum özelinde yönetileceğini belirtti.İdare, tüm hava trafiğini durdurmasından saatler önce hava trafik kontrolü iletişim sistemlerinde ciddi sorunlar bildirmişti.Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: BBC
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