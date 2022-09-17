Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu

17.09.2022 19:10

ABD'li sosyal medya fenomeni Victoria Lit'in tükürüğünü 5 bin sterline (yaklaşık 105 bin 148 lira) satılığa çıkardı. Lit, "Tükürüğümü satmam için 5 bin sterlin teklif etti. Hayır diyemedim. Başka bir zaman ise spor salonunda terlemiş görüntümün fotoğrafını istedi. Başka bir abonem ise üzerime süt döktüğüm anların videosunu arzu etti. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsine minnettarım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasının ardından ortaya çıkan fenomenler de ilginç şekilde para kazanmaya devam ediyor. Fotoğraflarını satan fenomenlerin ardından bir fenomenin tükürüğünü ciddi bir rakama satması, duyanları şaşırttı.

Güzel fenomenin tükürüğünü satışa çıkardığı fiyat resmen dudak uçuklattı

TÜKÜRÜĞÜNÜ SATIN ALMAK İSTEDİLER

Sosyal medya fenomeni Victoria Lit, yalnızca yetişkinlere yönelik bir platformdan fotoğraflarını satarak kısa sürede gelirini katlamayı başardı. 25 yaşındaki fenomen isim abonelerinin birbirinden tuhaf isteklerle kendisine geldiğini söyledi. Lit kendisine yapılan en tuhaf isteğin ise tükürüğünü satması olduğunu dile getirdi.

Güzel fenomenin tükürüğünü satışa çıkardığı fiyat resmen dudak uçuklattı

105 BİN 148 TL'YE SATTI

Sosyal medya fenomeni hayranlarının binlerce dolarlık isteklerini yerine getirmenin hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi. Lit, "Tükürüğümü satmam için 5 bin sterlin (yaklaşık 105 bin 148 TL) teklif etti. Hayır diyemedim. Başka bir zaman ise spor salonunda terlemiş görüntümün fotoğrafını istedi. Başka bir abonem ise üzerime süt döktüğüm anların videosunu arzu etti. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsine minnettarım" dedi.

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Sosyal Medya, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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