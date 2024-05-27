Teksas, Arkansas ve Oklahoma\'yı Vuran Kasırga ve Fırtınalar En Az 18 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

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Texas, Arkansas ve Oklahoma'yı vuran kasırga ve şiddetli fırtınalar en az 18 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ölenler arasında iki ve beş yaşlarında iki çocuk da bulunuyor.

Cumartesi gecesi Texas'ın Cooke County bölgesinde bir karavan parkında meydana gelen kasırga, yedi kişinin ölümüne neden oldu. Texas Valisi Greg Abbott, ölen iki çocuğun aynı aileden olduğunu belirtti.

Düzenlenen bir basın toplantısında Abbott, kasırga nedeniyle yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla ev ve binanın yıkıldığını belirtti. Texas sakinleri, kasırga tarafından tahrip edilen evlerinin enkazını ararken görüntülendi.

Arkansas'ta, 26 yaşındaki bir kadın da dahil olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti. Bu kadın, Boone County'deki Olvey kasabasındaki yıkılmış bir evin dışında ölü bulundu. Benton County, Arkansas'ta üç kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Oklahoma'nın Mayes County bölgesinde de şiddetli hava koşulları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Altı kişi yaralandı.

Güney Batı Ambulans Servisi olay yerine hızla ulaştı ve hava ambulansı gönderdi. Tüm çabalara rağmen, Georgie kurtarılamadı.

Güney Batı Ambulans Servisi olay yerine hızla ulaştı ve hava ambulansı gönderdi. Tüm çabalara rağmen, kurtarılamadılar.

Cooke County Şerifi Ray Sappington, Texas'taki ölümlerin çoğunun Valley View'deki FRF Estates adlı mobil ev topluluğunda meydana geldiğini söyledi. Kasırga, Valley View'deki AP Travel Center'ı da yok etti.

Texas Valisi Dan Patrick, devlet acil müdahale birimlerinin harekete geçtiğini ve kurbanlara başsağlığı dilediğini belirtti. Cooke County dışındaki bölgelerde, milyonlarca Amerikalı büyük dolu fırtınaları, yüksek hızlı rüzgarlar ve kasırga riski altında.

Chicago, Indianapolis, St. Louis ve Nashville gibi büyük havaalanı merkezleri, yoğun yağmur ve yıldırım nedeniyle Anma Günü hafta sonunda iptaller ve gecikmeler yaşayabilir.

Yaz aylarında güney ABD'de rekor kıran sıcak hava dalgaları bekleniyor. Houston, New Orleans, Miami, Mobile, Tampa ve Charleston gibi şehirlerde sıcaklıklar Temmuz ayı gibi hissedilecek. Günlük en yüksek sıcaklıkların bazı bölgelerde 115 dereceyi aşması mümkün.